Защитник ЦСКА де Коло признан MVP четвёртого тура баскетбольной Евролиги

Короткая ссылка
Защитник московского клуба ЦСКА Нандо де Коло был признан самым ценным игроком (MVP) четвёртого тура баскетбольной Евролиги.
Защитник ЦСКА де Коло признан MVP четвёртого тура баскетбольной Евролиги
  • © euroleague.net

Об этом сообщает официальный сайт турнира.

Де Коло набрал 22 очка и помог ЦСКА обыграть «Гран-Канарию» из Испании. Француз также сделал шесть передач, два подбора и четыре перехвата. Его индекс полезных действий — 27.

Отметим, что Джордан Мики из подмосковных «Химок» имел более высокий индекс, но его команда потерпела поражение.

Ранее «Химки» проиграли четвёртый раз подряд в регулярном чемпионате Евролиги, уступив «Милану».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить