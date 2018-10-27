Защитник ЦСКА де Коло признан MVP четвёртого тура баскетбольной Евролиги

Защитник московского клуба ЦСКА Нандо де Коло был признан самым ценным игроком (MVP) четвёртого тура баскетбольной Евролиги.

Об этом сообщает официальный сайт турнира.

Де Коло набрал 22 очка и помог ЦСКА обыграть «Гран-Канарию» из Испании. Француз также сделал шесть передач, два подбора и четыре перехвата. Его индекс полезных действий — 27.

Отметим, что Джордан Мики из подмосковных «Химок» имел более высокий индекс, но его команда потерпела поражение.

Ранее «Химки» проиграли четвёртый раз подряд в регулярном чемпионате Евролиги, уступив «Милану».