Защитник ЦСКА де Коло признан MVP четвёртого тура баскетбольной Евролиги
- © euroleague.net
Об этом сообщает официальный сайт турнира.
Де Коло набрал 22 очка и помог ЦСКА обыграть «Гран-Канарию» из Испании. Француз также сделал шесть передач, два подбора и четыре перехвата. Его индекс полезных действий — 27.
Отметим, что Джордан Мики из подмосковных «Химок» имел более высокий индекс, но его команда потерпела поражение.
Ранее «Химки» проиграли четвёртый раз подряд в регулярном чемпионате Евролиги, уступив «Милану».