Юношеская сборная России по футболу забила семь мячей Грузии в отборе ЧЕ-2019

Юношеская сборная России по футболу одержала разгромную победу над сверстниками из Грузии в матче второго тура первого отборочного раунда чемпионата Европы 2019 года для игроков не старше 17 лет.

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Встреча, проходившая в датском Виборге, завершилась со счётом 7:1 в пользу подопечных Дмитрия Хомухи. В составе россиян хет-триком отметился Кирилл Щетинин и по дублю оформили Даниил Шамкин и Дмитрий Кратков. В составе грузинской команды единственный мяч забил Георгий Абуашвили. В третьем туре Россия сыграет с Данией 30 октября. Ранее юношеская сборная России по футболу разгромила Эстонию в матче отбора ЧЕ-2019.