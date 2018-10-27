Федерер считает, что ему будет сложно противостоять Медведеву в полуфинале турнира ATP в Базеле

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Легендарный швейцарский теннисист Роджер Федерер поделился ожиданиями от матча с россиянином Даниилом Медведевым, который состоится в рамках полуфинала турнира в Базеле.
Федерер считает, что ему будет сложно противостоять Медведеву в полуфинале турнира ATP в Базеле
  • Reuters

«Думаю, мне предстоит тяжёлый полуфинал. Я очень взволнован, ведь это будет мой 200-й полуфинал в туре. Особенных нервов добавляет то, что я добрался до такой цифры именно дома, в Базеле», — цитирует экс первую ракетку мира официальный сайт Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP).

Отметим, что две недели назад Федерер уже играл с Медведевым на турнире в Шанхае. Тогда встреча завершилась со счётом 6:4, 6:4 в пользу швейцарца.

Ранее сообщалось, что Медведев обыграл Циципаса и встретится с Федерером в полуфинале турнира ATP в Базеле. 

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