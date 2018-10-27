Медведева прокомментировала неудачное выступление на Гран-при в Канаде

Российская фигуристка Евгения Медведева прокомментировала своё неудачное выступление в короткой программе на втором этапе Гран-при в канадском Лавале.

«Все было просто отлично, но, думаю, просто потеряла концентрацию. Не всегда хорошо быть в себе очень уверенной», — приводит слова спортсменки TSN.

По её словам, в этом сезоне она готова к ошибкам и неудачам.

«Для меня всё в новинку сейчас. Мне кажется, все видят мои улучшения во всём. У меня новое тело, новое мышление. Постараюсь сделать всё возможное в произвольной программе, я буду бороться», — сказала Медведева.

Медведева упала во время проката, и расположилась на седьмом месте.

Ранее Туктамышева лидирует после короткой программы Гран-при Канады по фигурному катанию.