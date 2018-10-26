«Тоттенхэм» не переедет на новый стадион до конца 2018 года

Лондонский футбольный клуб «Тоттенхэм Хотспур» объявил, что не начнёт проводить домашние матчи на новом стадионе до конца 2018 года.

В свете факторов, которые не зависят от нас, мы осторожно относимся к датам тестовых мероприятий на новой арене. Сегодня мы приняли решение, что все домашние игры до матча АПЛ с «Вулверхэмптон Уондерерс» включительно мы будем проводить на стадионе «Уэмбли», — приводит пресс-служба клуба слова президента «шпор» Дэниела Леви.

Отмечается, что новая информация относительно арены будет опубликована клубом в начале декабря.

Новый стадион «Тоттенхэм Хотспур Стэдиум», сооружённый на месте арены «Уайт Харт Лэйн», не был введён в эксплуатацию в запланированные сроки из-за возникших проблем с системами безопасности.

Все домашние матчи нынешнего сезона «шпоры» проводят на «Уэмбли».

Ранее сообщалось, что рабочие на стройке нового стадиона «Тоттенхэма» зарабатывают больше игроков клуба.