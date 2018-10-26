СМИ: IFAB может запретить замены в компенсированное время футбольных матчей

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Международный совет футбольных ассоциаций (IFAB) может внести запрет на замены в компенсированное время матчей.
СМИ: IFAB может запретить замены в компенсированное время футбольных матчей
  • Reuters

Как сообщает BBC, данный вопрос вынесен на рассмотрение на ближайшем заседании IFAB.

Отмечается, что такое намерение связано с тем, что команды специально затягивают время, проводя замены в компенсированные арбитрами минуты. По информации издания, на заседании IFAB также будет рассмотрено введение правила, согласно которому заменяемый игрок должен будет покинуть пределы поля в ближайшей доступной точке.

Ранее сообщалось, что начиная с 2020 года Кубок Америки будет проходить по чётным годам.

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