Начиная с 2020 года Кубок Америки будет проходить по чётным годам

Совет Международной федерации футбола (ФИФА) утвердил предложение Южноамериканской конфедерации футбола (КОНМЕБОЛ) о проведении Кубка Америки в чётные годы.

Как сообщает пресс-служба ФИФА, изменения вступят в силу с 2020 года.

Таким образом, предстоящий Кубок Америки 2019 года станет последним турниром, который будет проведён в нечётный год.

Кубок Америки проходит с 1916 года. В турнире принимают участие десять сборных, представляющих КОНМЕБОЛ, а также две приглашённые команды из других ассоциаций.

Ранее сообщалось, что совет ФИФА признал чемпионат мира по футболу 2018 года в России лучшим в истории.