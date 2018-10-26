Начиная с 2020 года Кубок Америки будет проходить по чётным годам

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Совет Международной федерации футбола (ФИФА) утвердил предложение Южноамериканской конфедерации футбола (КОНМЕБОЛ) о проведении Кубка Америки в чётные годы.
Начиная с 2020 года Кубок Америки будет проходить по чётным годам
  • © Li Muzi/ZUMAPRESS.com
  • globallookpress.com

Как сообщает пресс-служба ФИФА, изменения вступят в силу с 2020 года.

Таким образом, предстоящий Кубок Америки 2019 года станет последним турниром, который будет проведён в нечётный год.

Кубок Америки проходит с 1916 года. В турнире принимают участие десять сборных, представляющих КОНМЕБОЛ, а также две приглашённые команды из других ассоциаций.

Ранее сообщалось, что совет ФИФА признал чемпионат мира по футболу 2018 года в России лучшим в истории.

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