Колобков прокомментировал проведение в Москве ЧЕ-2020 по тяжёлой атлетике

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Министр спорта России Павел Колобков прокомментировал решение конгресса Европейской федерации тяжёлой атлетики (EWF) о проведении чемпионата Европы по тяжёлой атлетике в 2020 году в Москве.
Колобков прокомментировал проведение в Москве ЧЕ-2020 по тяжёлой атлетике
  • © Владимир Трефилов
  • РИА Новости

«Это решение важно для нас. В 2020 году отечественная школа тяжёлой атлетики отмечает 135-летие своего основания. И в связи с тем, что чемпионат Европы — 2020 ещё и является квалификационным к Олимпийским играм в Токио, турнир, безусловно, будет интересным, ярким», — заявил Колобков.

Он отметил, что Минспорт уже получил официальное уведомление от EWF о наделении Москвы правом проведения континентального первенства.

Ранее стало известно, что чемпионат Европы по тяжёлой атлетике 2020 года пройдёт в Москве.

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