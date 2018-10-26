Колобков прокомментировал проведение в Москве ЧЕ-2020 по тяжёлой атлетике

Министр спорта России Павел Колобков прокомментировал решение конгресса Европейской федерации тяжёлой атлетики (EWF) о проведении чемпионата Европы по тяжёлой атлетике в 2020 году в Москве.

«Это решение важно для нас. В 2020 году отечественная школа тяжёлой атлетики отмечает 135-летие своего основания. И в связи с тем, что чемпионат Европы — 2020 ещё и является квалификационным к Олимпийским играм в Токио, турнир, безусловно, будет интересным, ярким», — заявил Колобков.

Он отметил, что Минспорт уже получил официальное уведомление от EWF о наделении Москвы правом проведения континентального первенства.

Ранее стало известно, что чемпионат Европы по тяжёлой атлетике 2020 года пройдёт в Москве.