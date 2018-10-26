Медведева рассказала о мыслях после поражения на ОИ-2018

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Российская фигуристка Евгения Медведева рассказала о своих мыслях после завоевания серебра на Олимпиаде-2018 в Пхёнчхане.
Медведева рассказала о мыслях после поражения на ОИ-2018
  • РИА Новости

«Сразу же после того, как объявили оценки, я поняла, что не брошу фигурное катание в ближайшие четыре года», — приводит слова Медведевой Asahi TV.

На Играх-2018 Медведева заняла второе место, уступив победу Алине Загитовой. По окончании сезона она приняла решение уйти от Тутберидзе к канадскому тренеру Брайану Орсеру.

Ранее Медведева заявила, что не говорила Этери Тутберидзе, что Загитову нужно было придержать на год в юниорах.

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