СМИ: экс-тренер «Челси» расторг действующий контракт с клубом

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Бывший главный тренер лондонского «Челси» достиг договорённости о разрыве контракта с клубом, который действовал даже после увольнения итальянского специалиста.
СМИ: экс-тренер «Челси» расторг действующий контракт с клубом
  • Reuters

По информации Sport Mediaset, теперь Конте имеет право вести переговоры с другими клубами. Отмечается, что в услугах тренера заинтересованы мадридский «Реал» и «Милан».

Конте покинул «Челси» в июле 2018 года, однако контракт не был расторгнут из-за прописанной в нём крупной неустойки. В настоящий момент лондонский клуб возглавляет соотечественник Конте Маурицио Сарри.

Ранее в СМИ появилась информация, что Конте является главным кандидатом на пост наставника «Реала».

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