СМИ: экс-тренер «Челси» расторг действующий контракт с клубом
- Reuters
По информации Sport Mediaset, теперь Конте имеет право вести переговоры с другими клубами. Отмечается, что в услугах тренера заинтересованы мадридский «Реал» и «Милан».
Конте покинул «Челси» в июле 2018 года, однако контракт не был расторгнут из-за прописанной в нём крупной неустойки. В настоящий момент лондонский клуб возглавляет соотечественник Конте Маурицио Сарри.
Ранее в СМИ появилась информация, что Конте является главным кандидатом на пост наставника «Реала».