Новый стадион хоккейного «Динамо» откроется 2 декабря
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По информации телеканала «360», в торжественном мероприятии примут участие руководство, ветераны и болельщики футбольного и хоккейного «Динамо».
Прежний стадион москвичей был закрыт под снос в 2008 году. После обновления арена станет многоцелевым спортивно-развлекательным комплексом, который объединит футбольный стадион вместимостью 26 тыс. зрителей и универсальную арену (вместимостью от 11,5 тыс. до 14 тыс. посадочных мест), где домашние матчи будет проводить хоккейное «Динамо».
Ранее московское «Динамо» разгромило «Сочи» в матче чемпионата КХЛ.