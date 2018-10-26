Новый стадион хоккейного «Динамо» откроется 2 декабря

Церемония открытия нового стадиона «ВТБ Арена», на котором домашние матчи будет проводить московское «Динамо», состоится 2 декабря.

По информации телеканала «360», в торжественном мероприятии примут участие руководство, ветераны и болельщики футбольного и хоккейного «Динамо».

Прежний стадион москвичей был закрыт под снос в 2008 году. После обновления арена станет многоцелевым спортивно-развлекательным комплексом, который объединит футбольный стадион вместимостью 26 тыс. зрителей и универсальную арену (вместимостью от 11,5 тыс. до 14 тыс. посадочных мест), где домашние матчи будет проводить хоккейное «Динамо».

Ранее московское «Динамо» разгромило «Сочи» в матче чемпионата КХЛ.