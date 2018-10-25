Московское «Динамо» разгромило «Сочи» в матче чемпионата КХЛ

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Московское «Динамо» одержало победу над «Сочи» в матче регулярного чемпионата КХЛ.
Московское «Динамо» разгромило «Сочи» в матче чемпионата КХЛ

Встреча, проходившая в Сочи, закончилась со счётом 5:1 в пользу гостей.

В составе москвичей дублем отметился нападающий Дмитрий Кагарлицкий, также шайбы забросили Микс Индрашис, Владимир Брюквин и Вячеслав Кулемин. Единственный гол в составе хозяев на счету Эрика О'Делла.

После 22 игр бело-голубые занимают 10-е место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 17 очков. «Сочи» располагается на 5-й строчке, имея в активе 23 балла после 22 встреч.

В следующем матче 27 октября «Динамо» на выезде сыграет с магнитогорским «Металлургом», «Сочи» 29 октября в гостях встретится с ярославским «Локомотивом».

В другом матче игрового дня «Локомотив» в овертайме победил челябинский «Трактор» — 1:0.

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