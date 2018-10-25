«Автомобилист» обыграл «Металлург» в матче чемпионата КХЛ

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Екатеринбургский «Автомобилист» на домашнем льду одержал победу над магнитогорским «Металлургом» в матче регулярного чемпионата КХЛ.
«Автомобилист» обыграл «Металлург» в матче чемпионата КХЛ
  • РИА Новости

Встреча завершилась со счётом 5:3. В составе хозяев шайбы забросили Андрей Обидин, Вячеслав Литовченко, Георгий Белоусов, Стефан Да Коста и Егор Миловзоров. В составе гостей голы на свой счёт записали Ник Шор, Ииро Пакарине и Андрей Чибисов.

«Автомобилист» одержал уже 21-ю победу в сезоне, проиграв лишь в одном матче.

В таблице Восточной конференции команда из Екатеринбурга уверенно лидирует, имея в активе 42 очка после 22 матчей. «Металлург» идёт пятым, набрав 27 очков после 23 игр.

В следующем матче 28 октября «Автомобилист» примет московский «Спартак», «Металлург» в тот же день дома встретится с московским «Динамо».

Ранее «Барыс» прервал 18-матчевую серию побед «Автомобилиста» в КХЛ.

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