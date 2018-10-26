Защитник ЦСКА Бекао сыграл в главной роли в новом ролике армейцев
- Reuters
В превью были использованы переделанные слова из стихотворения Агнии Барто: «Идёт бычок, бодается. Очки свои берёт. Но с ЦСКА встречается. Сейчас он упадёт».
По сюжету ролика Бекао оседлал быка в майке с надписью «Родео Быкао». Напомним, что именно бык изображён на спортивной форме «Краснодара».
Встреча между ЦСКА и «Краснодаром» состоится 28 октября в Москве в 19:00 мск.
Команды являются соседями по турнирной таблице, клуб из Краснодара занимает второе место, ЦСКА идёт следом.
Ранее генеральный директор армейцев Роман Бабаев заявил, что ЦСКА собирается выкупить трансфер Бекао.
Идёт бычок, бодается,— ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) 26 октября 2018 г.
Очки свои берёт
Но с #ЦСКА встречается...
Превью #CSKATV к игре #ЦСКАкраснодар! pic.twitter.com/OmoCB4lewc