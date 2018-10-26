Защитник ЦСКА Бекао сыграл в главной роли в новом ролике армейцев

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Защитник московского ЦСКА Родриго Бекао стал главным действующим лицом в новом ролике армейцев, приуроченном к матчу 12-го тура чемпионата России с «Краснодаром».
Защитник ЦСКА Бекао сыграл в главной роли в новом ролике армейцев
  • Reuters

В превью были использованы переделанные слова из стихотворения Агнии Барто: «Идёт бычок, бодается. Очки свои берёт. Но с ЦСКА встречается. Сейчас он упадёт».

По сюжету ролика Бекао оседлал быка в майке с надписью «Родео Быкао». Напомним, что именно бык изображён на спортивной форме «Краснодара».

Встреча между ЦСКА и «Краснодаром» состоится 28 октября в Москве в 19:00 мск.

Команды являются соседями по турнирной таблице, клуб из Краснодара занимает второе место, ЦСКА идёт следом.

Ранее генеральный директор армейцев Роман Бабаев заявил, что ЦСКА собирается выкупить трансфер Бекао.

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