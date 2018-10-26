Бабаев: ЦСКА собирается выкупить трансфер Бекао

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев заявил, что московский клуб собирается выкупить трансфер бразильского защитника Родриго Бекао.

«В арендном соглашении у нас изначально была предусмотрена опция выкупа Бекао. Думаю, с большой долей вероятности мы её активируем, — цитирует Бабаева «Известия».

Он подчёркивает, что все формальности и условия прописаны, поэтому окончательное решение зависит исключительно от желания клуба выкупить контракт игрока.

Права на 22-летнего Бекао принадлежат клубу «Байа». Летом 2018 года защитник на правах аренды перешёл в стан армейцев.

Ранее стало известно, что болельщики ЦСКА намерены подать иск после инцидента в метро Рима.