Бабаев: ЦСКА собирается выкупить трансфер Бекао

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Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев заявил, что московский клуб собирается выкупить трансфер бразильского защитника Родриго Бекао.
Бабаев: ЦСКА собирается выкупить трансфер Бекао

    «В арендном соглашении у нас изначально была предусмотрена опция выкупа Бекао. Думаю, с большой долей вероятности мы её активируем, — цитирует Бабаева «Известия».

    Он подчёркивает, что все формальности и условия прописаны, поэтому окончательное решение зависит исключительно от желания клуба выкупить контракт игрока.

    Права на 22-летнего Бекао принадлежат клубу «Байа». Летом 2018 года защитник на правах аренды перешёл в стан армейцев.

    Ранее стало известно, что болельщики ЦСКА намерены подать иск после инцидента в метро Рима.

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