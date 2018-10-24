Болельщики ЦСКА намерены подать иск после инцидента в метро Рима

Объединение болельщиков московского ЦСКА Red Blue World прокомментировало обвинения итальянской стороны по поводу инцидента в римском метро перед матчем третьего тура группового этапа Лиги чемпионов с футбольным клубом «Рома».

«По всей видимости, они пытаются снять с себя ответственность за случившееся. В адрес объединения болельщиков обратилось множество пострадавших и очевидцев происшествия. Со слов свидетелей, никаких «танцев, прыжков и бардака» на эскалаторе не было. Среди пострадавших самые тяжёлые травмы получили девушки, у них переломаны ноги и порваны мягкие ткани. К тому же медицинская помощь к месту происшествия добиралась порядка 30—40 минут. Многих пострадавших уже выписали из больницы, в скором времени они вернутся в Россию», — говорится в официальном сообщении объединения болельщиков армейцев.

Болельщики попросили опубликовать запись с камер видеонаблюдения с места происшествия, а также сообщили о намерении подать коллективный иск.

«Для подачи коллективного иска в адрес римской стороны просим всех пострадавших обратиться в клуб болельщиков. Также обязательно сохраните все справки и выписки, которые вы получили или ещё получите во время лечения», — написано в заявлении.

В результате крушения эскалатора перед матчем Лиги чемпионов между ЦСКА и «Ромой» десятки россиян получили травмы и были доставлены в больницы.

Ранее ЦСКА сделал официальное заявление по поводу инцидента в римском метро.