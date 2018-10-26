Мусаев назвал обидным поражение «Краснодара» в матче Лиги Европы

Старший тренер «Краснодара» Мурад Мусаев прокомментировал поражение команды в матче третьего тура группового этапа Лиги Европы с бельгийским «Стандардом».

«Обидное поражение, соперник использовал все свои шансы. Мы действовали в высоком темпе, хорошо прессинговали и быстро перемещали мяч. У нас было много шансов развить успех, где-то с 55-й минуты мы полностью владели преимуществом», — цитирует специалиста официальный сайт клуба.

Мусаев отметил, что в концовке «Краснодар» стал торопиться и допускать много ненужных ошибок. Он посетовал, что команде не удалось довести матч до ничейного результата, хотя на это были все шансы.

В четверг «Краснодар» в гостях уступил «Стандарду» — 1:2, пропустив гол в добавленное время. Это стало первым поражением клуба в нынешнем розыгрыше турнира.

Ранее Мусаев объяснил причины поражения «Краснодара» в матче Лиги Европы со «Стандардом».