Тренер «Краснодара» объяснил причины поражения в матче Лиги Европы со «Стандардом»

Тренер российского «Краснодара» Мурад Мусаев прокомментировал игру команды в матче третьего тура группового раунда футбольной Лиги Европы с бельгийским «Стандардом», который завершился поражением «быков» со счётом 1:2.

«Считаю, что игра с нашей стороны была достаточно качественная. Весь матч проходил в высоком темпе, и по моментам мы значительно превзошли соперника. Они просто воспользовались каждой нашей ошибкой. У них было два момента, и они забили два мяча. В том, что произошло, мы виноваты сами. Но в целом мы играли хорошо, довольны содержанием игры», — цитирует специалиста «Чемпионат» со ссылкой на эфир программы «Все на матч».

По словам Мусаева, одной из основных причин неудачи «Краснодара» стала слабая реализация голевых моментов.

«И в конце потеряли концентрацию. Пошло дополнительное время, и мы стали куда-то спешить, выбивать мячи, когда ситуация того не требовала, играть вперёд, когда не было адресата. Необходимо было успокоить игру. 1:1 на выезде — это был бы хороший результат», — добавил он.

Ранее сообщалось, что «Краснодар» уступил «Стандарду» в матче Лиги Европы.