Гол Ари не спас «Краснодар» от поражения в матче Лиги Европы
Встреча, проходившая в Бельгии, завершилась со счётом 2:1 в пользу хозяев.
«Краснодар» повёл в счёте благодаря голу Ари на 30-й минуте, однако во втором тайме бельгийцам удалось отыграться, а уже в добавленное время — вырвать победу.
После трёх игр российский клуб занимает второе место в турнирной таблице, набрав 6 очков.
В следующем туре команды вновь сыграют друг против друга. Игра пройдёт в Краснодаре.
Ранее тренер «Краснодара» Мурад Мусаев был дисквалифицирован на два матча за оскорбление судей.