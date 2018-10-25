Гол Ари не спас «Краснодар» от поражения в матче Лиги Европы

Российский «Краснодар» уступил бельгийскому «Стандарту» в матче третьего тура группового этапа Лиги Европы.

Встреча, проходившая в Бельгии, завершилась со счётом 2:1 в пользу хозяев.

«Краснодар» повёл в счёте благодаря голу Ари на 30-й минуте, однако во втором тайме бельгийцам удалось отыграться, а уже в добавленное время — вырвать победу.

После трёх игр российский клуб занимает второе место в турнирной таблице, набрав 6 очков.

В следующем туре команды вновь сыграют друг против друга. Игра пройдёт в Краснодаре.

Ранее тренер «Краснодара» Мурад Мусаев был дисквалифицирован на два матча за оскорбление судей.