Мусаев дисквалифицирован на два матча за оскорбление судей

КДК РФС дисквалифицировал старшего тренера «Краснодара» Мурада Мусаева на два матче чемпионата России за оскорбление судей.

Инцидент случился во время матча чемпионата с «Ахматом» (0:1).

«Из технической зоны был удален старший тренер "Краснодара" Мусаев за нецензурные высказывания в адрес судейской бригады. Мы запросили рапорт делегата и рапорт всей судейской бригады», - приводит слова главы КДК Артура Григорьянца РИА Новости.

Отмечается, что «Краснодар» отправил в КДК письмо, в котором объяснил, что тренер не сможет присутствовать на заседании организации, поскольку вместе с командой в Бельгии в преддверии матча Лиги Европы.

Также тренер извинился за свое поведение и рассказал, что это было эмоциональное решение, несвойственное ему.

Ранее тренер «Краснодара» назвал причины поражения от «Зенита» в матче десятого тура РПЛ.