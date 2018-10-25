Мусаев дисквалифицирован на два матча за оскорбление судей

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КДК РФС дисквалифицировал старшего тренера «Краснодара» Мурада Мусаева на два матче чемпионата России за оскорбление судей.
Мусаев дисквалифицирован на два матча за оскорбление судей
  • РИА Новости

Инцидент случился во время матча чемпионата с «Ахматом» (0:1). 

«Из технической зоны был удален старший тренер "Краснодара" Мусаев за нецензурные высказывания в адрес судейской бригады. Мы запросили рапорт делегата и рапорт всей судейской бригады», - приводит слова главы КДК Артура Григорьянца РИА Новости.

Отмечается, что «Краснодар» отправил в КДК письмо, в котором объяснил, что тренер не сможет присутствовать на заседании организации, поскольку вместе с командой в Бельгии в преддверии матча Лиги Европы.

Также тренер извинился за свое поведение и рассказал, что это было эмоциональное решение, несвойственное ему.

Ранее тренер «Краснодара» назвал причины поражения от «Зенита» в матче десятого тура РПЛ.

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