Три передачи Панарина помогли «Коламбусу» обыграть «Сент-Луис»

«Коламбус Блю Джекетс» одержал победу над «Сент-Луис Блюз» в матче регулярного чемпионата НХЛ.

Встреча, проходившая в Сент-Луисе, завершилась победой гостей со счётом 7:4.

Российский форвард «Коламбуса» Артемий Панарин отдал три результативные передачи. Другой российский нападающий, Владимир Тарасенко, выступающий за хозяев льда, забросил одну из четырёх шайб «Сент-Луиса».

Голкипер «Коламбуса» Сергей Бобровский участия в матче не принимал.

После девяти игр «Коламбус» располагается на восьмой строчке в таблице Восточной конференции, имея в активе 10 очков. «Сент-Луис», набрав 7 баллов в 9 встречах, идёт 14-м в таблице Западной конференции.

В следующем матче 28 октября команда Панарина примет «Баффало Сейбрз», а «Сент-Луис» в тот же день дома сыграет с «Чикаго Блэкхокс».

Ранее Панарин высказался об инциденте с Кокориным и Мамаевым.