Три передачи Панарина помогли «Коламбусу» обыграть «Сент-Луис»

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«Коламбус Блю Джекетс» одержал победу над «Сент-Луис Блюз» в матче регулярного чемпионата НХЛ.
Три передачи Панарина помогли «Коламбусу» обыграть «Сент-Луис»
  • globallookpress.com
  • © BEAUTIFUL SPORTS/Andreas Dick

Встреча, проходившая в Сент-Луисе, завершилась победой гостей со счётом 7:4.

Российский форвард «Коламбуса» Артемий Панарин отдал три результативные передачи. Другой российский нападающий, Владимир Тарасенко, выступающий за хозяев льда, забросил одну из четырёх шайб «Сент-Луиса».

Голкипер «Коламбуса» Сергей Бобровский участия в матче не принимал.

После девяти игр «Коламбус» располагается на восьмой строчке в таблице Восточной конференции, имея в активе 10 очков. «Сент-Луис», набрав 7 баллов в 9 встречах, идёт 14-м в таблице Западной конференции.

В следующем матче 28 октября команда Панарина примет «Баффало Сейбрз», а «Сент-Луис» в тот же день дома сыграет с «Чикаго Блэкхокс».

Ранее Панарин высказался об инциденте с Кокориным и Мамаевым.

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