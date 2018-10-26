Три передачи Панарина помогли «Коламбусу» обыграть «Сент-Луис»
- globallookpress.com
- © BEAUTIFUL SPORTS/Andreas Dick
Встреча, проходившая в Сент-Луисе, завершилась победой гостей со счётом 7:4.
Российский форвард «Коламбуса» Артемий Панарин отдал три результативные передачи. Другой российский нападающий, Владимир Тарасенко, выступающий за хозяев льда, забросил одну из четырёх шайб «Сент-Луиса».
Голкипер «Коламбуса» Сергей Бобровский участия в матче не принимал.
После девяти игр «Коламбус» располагается на восьмой строчке в таблице Восточной конференции, имея в активе 10 очков. «Сент-Луис», набрав 7 баллов в 9 встречах, идёт 14-м в таблице Западной конференции.
В следующем матче 28 октября команда Панарина примет «Баффало Сейбрз», а «Сент-Луис» в тот же день дома сыграет с «Чикаго Блэкхокс».
Ранее Панарин высказался об инциденте с Кокориным и Мамаевым.