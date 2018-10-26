НХЛ оставила в силе 20-матчевую дисквалификацию форварда «Вашингтона» Уилсона за грубый силовой приём

Комиссар Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Гэри Беттмэн отклонил апелляцию нападающего клуба «Вашингтон Кэпиталз» Тома Уилсона на решение департамента по безопасности игроков о его 20-матчевой дисквалификации за грубый силовой приём против форварда «Сент-Луис Блюз» Оскара Сундквиста в предсезонном поединке, который состоялся 30 сентября 2018 года.

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Об этом сообщает ESPN. По словам Беттмена, одна из самых продолжительных дисквалификаций в истории НХЛ должна заставить Уилсона изменить манеру своей игры, которую комиссар лиги назвал «безрассудной». Отмечается, что форвард «Кэпиталз» имеет право обжаловать решение Беттмэна у независимого арбитра. В том случае, если последний не примет сторону игрока, Уилсону придётся пропустить ещё 12 поединков столичного коллектива в регулярном чемпионате НХЛ и потерять в общей сложности $1,2 млн заработной платы. Ранее сообщалось, что дубль Александра Овечкина помог «Вашингтону» обыграть «Ванкувер Кэнакс» в матче регулярного чемпионата НХЛ.