Дубль Овечкина помог «Вашингтону» обыграть «Ванкувер» в НХЛ

«Вашингтон Кэпиталз» одержал победу над «Ванкувер Кэнакс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча, проходившая в Ванкувере, завершилась со счётом 5:2 в пользу гостей.

В составе столичного коллектива дублем отметился Александр Овечкин и по разу отличились Джон Карлсон, Евгений Кузнецов и Ти Джей Оши. У хозяев шайбы забрасывали Трой Стечер и Свен Берчи.

В следующем матче «Вашингтон» сыграет с «Эдмонтон Ойлерз», а «Ванкувер» — с «Вегас Голден Найтс».

В других противостояниях НХЛ «Филадельфия Флайерз» проиграли «Колорадо Эвеланш» (1:4), «Детройт Ред Уингз» уступил «Каролина Харрикейнз» (1:3), и «Виннипег Джетс» в овертайме одолел «Сент-Луис Блюз» (5:4).

Ранее шайба и голевой пас Кучерова помогли «Тампе» победить «Чикаго» в матче НХЛ.