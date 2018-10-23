Дубль Овечкина помог «Вашингтону» обыграть «Ванкувер» в НХЛ
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Встреча, проходившая в Ванкувере, завершилась со счётом 5:2 в пользу гостей.
В составе столичного коллектива дублем отметился Александр Овечкин и по разу отличились Джон Карлсон, Евгений Кузнецов и Ти Джей Оши. У хозяев шайбы забрасывали Трой Стечер и Свен Берчи.
В следующем матче «Вашингтон» сыграет с «Эдмонтон Ойлерз», а «Ванкувер» — с «Вегас Голден Найтс».
В других противостояниях НХЛ «Филадельфия Флайерз» проиграли «Колорадо Эвеланш» (1:4), «Детройт Ред Уингз» уступил «Каролина Харрикейнз» (1:3), и «Виннипег Джетс» в овертайме одолел «Сент-Луис Блюз» (5:4).
Ранее шайба и голевой пас Кучерова помогли «Тампе» победить «Чикаго» в матче НХЛ.