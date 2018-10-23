Дубль Овечкина помог «Вашингтону» обыграть «Ванкувер» в НХЛ

Короткая ссылка
«Вашингтон Кэпиталз» одержал победу над «Ванкувер Кэнакс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Дубль Овечкина помог «Вашингтону» обыграть «Ванкувер» в НХЛ
  • Reuters
  • © Anne-Marie Sorvin-USA TODAY Sports

Встреча, проходившая в Ванкувере, завершилась со счётом 5:2 в пользу гостей.

В составе столичного коллектива дублем отметился Александр Овечкин и по разу отличились Джон Карлсон, Евгений Кузнецов и Ти Джей Оши. У хозяев шайбы забрасывали Трой Стечер и Свен Берчи.

В следующем матче «Вашингтон» сыграет с «Эдмонтон Ойлерз», а «Ванкувер» — с «Вегас Голден Найтс».

В других противостояниях НХЛ «Филадельфия Флайерз» проиграли «Колорадо Эвеланш» (1:4), «Детройт Ред Уингз» уступил «Каролина Харрикейнз» (1:3), и «Виннипег Джетс» в овертайме одолел «Сент-Луис Блюз» (5:4). 

Ранее шайба и голевой пас Кучерова помогли «Тампе» победить «Чикаго» в матче НХЛ.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить