Шайба и голевой пас Кучерова помогли «Тампе» победить «Чикаго» в матче НХЛ

Короткая ссылка
Клуб «Тампа-Бэй Лайтнинг» одержал победу над «Чикаго Блэкхоукс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Шайба и голевой пас Кучерова помогли «Тампе» победить «Чикаго» в матче НХЛ
  • Reuters
  • © Patrick Gorski-USA TODAY Sports

Встреча, прошедшая в Чикаго, завершилась со счётом 6:3 в пользу гостей.

В составе «молний» забили Энтони Чирелли, Янни Гурд, Брейден Пойнт, Виктор Хедман, Райан Кэллахан и россиянин Никита Кучеров, записавший также в свой актив результативную передачу.

«Чикаго» ответил голами Александра Фортена, Давида Кемпфа и Ника Шмальца.

В параллельном матче «Калгари Флэймз» со счётом 4:1 обыграл «Нью-Йорк Рейнджерс», за который выступают россияне Павел Бучневич и Владислав Наместников, не отметившиеся результативными действиями в этой встрече.

Ранее сообщалось, что лучший голкипер прошлого сезона в НХЛ выбыл из строя на неопределённый срок из-за травмы.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить