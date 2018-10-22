Шайба и голевой пас Кучерова помогли «Тампе» победить «Чикаго» в матче НХЛ

Клуб «Тампа-Бэй Лайтнинг» одержал победу над «Чикаго Блэкхоукс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча, прошедшая в Чикаго, завершилась со счётом 6:3 в пользу гостей.

В составе «молний» забили Энтони Чирелли, Янни Гурд, Брейден Пойнт, Виктор Хедман, Райан Кэллахан и россиянин Никита Кучеров, записавший также в свой актив результативную передачу.

«Чикаго» ответил голами Александра Фортена, Давида Кемпфа и Ника Шмальца.

В параллельном матче «Калгари Флэймз» со счётом 4:1 обыграл «Нью-Йорк Рейнджерс», за который выступают россияне Павел Бучневич и Владислав Наместников, не отметившиеся результативными действиями в этой встрече.

Ранее сообщалось, что лучший голкипер прошлого сезона в НХЛ выбыл из строя на неопределённый срок из-за травмы.