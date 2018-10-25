УЕФА не станет наказывать «Локомотив» за опоздание на матч Лиги чемпионов

УЕФА не будет применять штрафные санкции к московскому «Локомотиву» за несвоевременный приезд на матч третьего тура группового этапа Лиги чемпионов с «Порту». Об этом сообщает пресс-служба организации.

В среду железнодорожники из-за сильных пробок добирались до домашнего стадиона на МЦК. Футболисты «Локомотива» прибыли на стадион за 55 минут до стартового свистка. По регламенту УЕФА команды должны находиться на стадионе за 1 час 15 минут до начала матча.

«Локомотив» проиграл «Порту» со счетом 1:3, уступив в третьем матче подряд в Лиге чемпионов.

Ранее тренер «Порту» заявил, что «Локомотив» практически утратил шансы на выход из группы ЛЧ.