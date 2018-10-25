Кононов встретится с болельщиками тульского «Арсенала»
- РИА Новости
Отмечается, что также мероприятие посетят вратарь Михаил Левашов, а также полузащитники Сергей Ткачев и Георги Костадинов. Встреча состоится в торгово-развлекательном центре «Гостиный двор» с 18:30 до 19:30.
Пресс-служба клуба отметила, что данное мероприятие было запланировано еще в сентябре и не связано со слухами о возможном уходе Кононова в московский «Спартак».
Ранее в СМИ появилась информация, что после ближайшего тура РПЛ «Арсенал» начнёт процесс расторжения контракта с Кононовым.
👏😉Ждем сегодня болельщиков «Арсенала» на встрече с главным тренером и футболистами нашего клуба.— ПФК Арсенал (@pfc_arsenal) 25 октября 2018 г.
Вас ждёт встреч с наставником оружейников Олегом Кононовым, вратарем Михаилом Левашовым и полузащитниками Сергеем Ткачевым и Георги Костадиновым.