Кононов встретится с болельщиками тульского «Арсенала»

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Главный тренер тульского «Арсенала» Олег Кононов в торгово-развлекательно центре проведет встречу с болельщиками.
Кононов встретится с болельщиками тульского «Арсенала»
  • РИА Новости

Отмечается, что также мероприятие посетят вратарь Михаил Левашов, а также полузащитники Сергей Ткачев и Георги Костадинов.  Встреча состоится в торгово-развлекательном центре «Гостиный двор» с 18:30 до 19:30.

Пресс-служба клуба отметила, что данное мероприятие было запланировано еще в сентябре и не связано со слухами о возможном уходе Кононова в московский «Спартак».

Ранее в СМИ появилась информация, что после ближайшего тура РПЛ «Арсенал» начнёт процесс расторжения контракта с Кононовым.

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