Транспортная компания Рима занимается установлением причин инцидента с болельщиками ЦСКА в метро

Римская транспортная компания ATAC проводит проверки для установления причин инцидента в метро перед матчем третьего тура группового этапа Лиги чемпионов «Рома» — ЦСКА.

Об этом сообщает RomaToday.

«На эскалаторе, о котором идёт речь, регулярно проводились работы по техническому обслуживанию. Также там проходили проверки и испытания устройств, обеспечивающих безопасность. Это происходило в соответствии с планом обслуживания и положенными нормами», — заявили в компании.

Отмечается, что ATAC выражает искренние соболезнования пострадавшим в результате происшествия.

«Мы очень сожалеем об инциденте, который произошёл вчера (23 октября. — RT) вечером на станции метро. Расследование даст понимание, кто ответственен за произошедшее. Очевидно, что подобного рода случаи недопустимы. Выражаю самые искренние соболезнования пострадавшим пассажирам и всем вовлечённым людям. Со своей стороны мы, насколько это возможно, постараемся уменьшить их дискомфорт», — сказал глава компании Паоло Симиони.

В результате крушения эскалатора перед матчем Лиги чемпионов между ЦСКА и итальянским ФК «Рома» десятки россиян получили травмы и были госпитализированы.

Ранее в больнице Рима рассказали о состоянии пострадавших в метро россиян.