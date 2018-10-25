Баста записал клип с участием регбистов ЦСКА

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Рэп-исполнитель Баста (Василий Вакуленко) представил новый клип, в съёмке которого приняли участие регбисты московского клуба ЦСКА.
Баста записал клип с участием регбистов ЦСКА
  • ©Регби-Клуб ЦСКА

Клип опубликован на официальном YouTube-канале клуба.

Песня, на которую был снят ролик, называется: «Мама, мы ЦСКА!»

Отметим, что рэпер является поклонником армейского клуба.

Ранее Баста раскритиковал болельщиков «Ростова».

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