Баста раскритиковал болельщиков «Ростова»

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Рэп-исполнитель Баста (Василий Вакуленко) подверг критике болельщиков футбольного клуба «Ростов».
Баста раскритиковал болельщиков «Ростова»
  • РИА Новости

«Почему же мы такие лицемерные и радуемся только успехам? Где вы все были, когда клуб находился в ужасном положении? Все опять вспомнили о великом клубе, только когда всё наладилось. Но давайте говорить и о других футбольных командах Ростова», — цитирует рэпера RostovGazeta.

Он также выразил обеспокоенность за другую футбольную команду города — СКА.

«Почему вы так не переживаете за СКА, за его судьбу? Клуб играет на стадионе «Труд». Всё у «Ростова» хорошо, он находится на третьем месте в турнирной таблице чемпионата России. Но почему мы будем обязательно поддерживать только «Ростов»? Всех волнует только его судьба», — добавил Баста.

4 сентября ФК «Ростов» заявил, что домашний матч РПЛ с «Уфой», который состоялся 22 сентября, может стать последним на новом стадионе из-за концерта Басты. При этом представители пресс-службы «Ростов Арены» рассказали, что газон остался в хорошем состоянии.

Следующая домашняя игра ростовчан — с «Оренбургом» — запланирована на 6 октября.

Ранее Баста предложил «Ростову» вернуться на старый стадион.

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