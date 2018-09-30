Баста предложил «Ростову» вернуться на старый стадион

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Рэп-исполнитель Баста (Василий Вакуленко) предложил футбольному клубу «Ростов» проводить матчи на стадионе «Олимп-2», на котором жёлто-синие играли до 2018 года.

«По словам президента клуба Арташеса Арутюнянца, если на «Ростов-Арене» выступит Баста, то команда больше играть на ней не будет. Ну и отлично, у неё есть свой стадион «Ростсельмаш» (название стадиона «Олимп-2» до 2002 года. — RT). Он культовый, исторический, можно там продолжить играть. Его отреставрировать — и будет супер», — цитирует Басту RostovGazeta.

4 сентября ФК «Ростов» заявил, что домашний матч РПЛ с «Уфой», который прошёл 22 сентября, может стать последним на новом стадионе. Следующая домашняя игра ростовчан — с «Оренбургом» — запланирована на 6 октября.

Ранее в сети появилось фото повреждённого из-за концерта газона «Ростов Арены».

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