Баста предложил «Ростову» вернуться на старый стадион
«По словам президента клуба Арташеса Арутюнянца, если на «Ростов-Арене» выступит Баста, то команда больше играть на ней не будет. Ну и отлично, у неё есть свой стадион «Ростсельмаш» (название стадиона «Олимп-2» до 2002 года. — RT). Он культовый, исторический, можно там продолжить играть. Его отреставрировать — и будет супер», — цитирует Басту RostovGazeta.
4 сентября ФК «Ростов» заявил, что домашний матч РПЛ с «Уфой», который прошёл 22 сентября, может стать последним на новом стадионе. Следующая домашняя игра ростовчан — с «Оренбургом» — запланирована на 6 октября.
Ранее в сети появилось фото повреждённого из-за концерта газона «Ростов Арены».