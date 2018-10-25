Плишкова вышла в полуфинал итогового турнира WTA в Сингапуре, обыграв Квитову

Представительница Чехии Каролина Плишкова одержала победу над соотечественницей Петрой Квитовой в матче итогового турнира Женской теннисной ассоциации (WTA), который проходит в Сингапуре.

Reuters

Встреча продолжалась 1 час 22 минуты и завершилась со счётом 6:3, 6:4. Таким образом, Плишкова одержала вторую победу на групповом этапе и стала полуфиналисткой турнира. Ранее Стивенс победила Бертенс на итоговом турнире WTA в Сингапуре.