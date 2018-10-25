Слушание по делу Нурмагомедова и Макгрегора состоится 10 декабря

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Атлетическая комиссия штата Невада назначила слушание по делу бойцов смешанного стиля россиянина Хабиба Нурмагомедова и ирландца Конора Макгрегора на 10 декабря.
Слушание по делу Нурмагомедова и Макгрегора состоится 10 декабря
  • Reuters

Об этом сообщает ESPN.

На заседании обязаны присутствовать оба спортсмена. 

Бойцы устроили потасовку после поединка за титул Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе в Лас-Вегасе, который состоялся 6 октября. Спортсмены были отстранены от выступлений до слушания по делу.

Нурмагомедов защитил пояс чемпиона UFC в лёгком весе, победив Макгрегора в четвёртом раунде удушающим приёмом.

Ранее менеджер Нурмагомедова заявил, что Макгрегор не получит реванша.

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