Слушание по делу Нурмагомедова и Макгрегора состоится 10 декабря

Атлетическая комиссия штата Невада назначила слушание по делу бойцов смешанного стиля россиянина Хабиба Нурмагомедова и ирландца Конора Макгрегора на 10 декабря.

Об этом сообщает ESPN.

На заседании обязаны присутствовать оба спортсмена.

Бойцы устроили потасовку после поединка за титул Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе в Лас-Вегасе, который состоялся 6 октября. Спортсмены были отстранены от выступлений до слушания по делу.

Нурмагомедов защитил пояс чемпиона UFC в лёгком весе, победив Макгрегора в четвёртом раунде удушающим приёмом.

Ранее менеджер Нурмагомедова заявил, что Макгрегор не получит реванша.