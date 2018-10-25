Слушание по делу Нурмагомедова и Макгрегора состоится 10 декабря
- Reuters
Об этом сообщает ESPN.
На заседании обязаны присутствовать оба спортсмена.
Бойцы устроили потасовку после поединка за титул Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе в Лас-Вегасе, который состоялся 6 октября. Спортсмены были отстранены от выступлений до слушания по делу.
Нурмагомедов защитил пояс чемпиона UFC в лёгком весе, победив Макгрегора в четвёртом раунде удушающим приёмом.
Ранее менеджер Нурмагомедова заявил, что Макгрегор не получит реванша.