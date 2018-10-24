«Зенит» обыграл «Валенсию» в матче баскетбольного Еврокубка

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Санкт-петербургский «Зенит» одержал победу над испанской «Валенсией» в матче четвёртого тура регулярного чемпионата баскетбольного Еврокубка.
«Зенит» обыграл «Валенсию» в матче баскетбольного Еврокубка
  • РИА Новости
  • © Александр Гальперин

Встреча, прошедшая в Санкт-Петербурге, завершилась со счётом 104:93 в пользу хозяев площадки.

Самым результативным игроком матча стал форвард «Зенита» Сергей Карасёв, набравший 26 очков. Брендон Дженнингс записал в свой актив дабл-дабл из 11 очков и 12 результативных передач.

В составе «Валенсии» 22 очка набрал Мэтт Томас.

В пятом туре «Зенит» на выезде сыграет с французским клубом АСВЕЛ.

Ранее сообщалось, что УНИКС проиграл испанской «Уникахе» в матче баскетбольного Еврокубка.

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