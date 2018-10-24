«Зенит» обыграл «Валенсию» в матче баскетбольного Еврокубка
- РИА Новости
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Встреча, прошедшая в Санкт-Петербурге, завершилась со счётом 104:93 в пользу хозяев площадки.
Самым результативным игроком матча стал форвард «Зенита» Сергей Карасёв, набравший 26 очков. Брендон Дженнингс записал в свой актив дабл-дабл из 11 очков и 12 результативных передач.
В составе «Валенсии» 22 очка набрал Мэтт Томас.
В пятом туре «Зенит» на выезде сыграет с французским клубом АСВЕЛ.
Ранее сообщалось, что УНИКС проиграл испанской «Уникахе» в матче баскетбольного Еврокубка.