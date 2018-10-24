Российский УНИКС проиграл испанской «Уникахе» в матче баскетбольного Еврокубка
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Самым результативным игроком встречи, победитель которой определился в овертайме, стал атакующий защитник «Уникахи» Хайме Фернандес, набравший 23 очка. В составе УНИКСа 21 баллом отметился форвард Пиеррия Хенри.
Несмотря на поражение, УНИКС с балансом 3-1 сохранил первую строчку турнирной таблицы группы D основного раунда Еврокубка. «Уникаха», имеющая идентичное соотношение побед и поражений, идёт второй.
Ранее сообщалось, что три игрока были дисквалифицированы за драку в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) между «Лос-Анджелес Лейкерс» и «Хьюстон Рокетс».