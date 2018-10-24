«Тоттенхэм» в меньшинстве не смог удержать победу над ПСВ в матче ЛЧ

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Лондонский «Тоттенхэм Хотспур» и голландский ПСВ сыграли вничью в матче третьего тура группового этапа Лиги чемпионов
«Тоттенхэм» в меньшинстве не смог удержать победу над ПСВ в матче ЛЧ
  • Reuters

Встреча, прошедшая в Эйндховене на стадионе «Филипс», завершилась со счётом 2:2.

ПСВ забил первым. На 29-й минуте отличился Ирвин Лосано. «Тоттенхэм» ответил голами Лукаса Моура и Гарри Кейна.

На 79-й минуте прямую красную карточку получил голкипер «шпор» Уго Льорис. Вместо него на поле появился Михел Ворм.

На 87-й минуте за ПСВ забил Люк де Йонг.

В четвёртом туре «Тоттенхэм» примет ПСВ в Лондоне на «Уэмбли».

Ранее сообщалось, что голевая передача Головина не помогла «Монако» победить «Брюгге» в матче ЛЧ.

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