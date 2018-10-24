«Тоттенхэм» в меньшинстве не смог удержать победу над ПСВ в матче ЛЧ
- Reuters
Встреча, прошедшая в Эйндховене на стадионе «Филипс», завершилась со счётом 2:2.
ПСВ забил первым. На 29-й минуте отличился Ирвин Лосано. «Тоттенхэм» ответил голами Лукаса Моура и Гарри Кейна.
На 79-й минуте прямую красную карточку получил голкипер «шпор» Уго Льорис. Вместо него на поле появился Михел Ворм.
На 87-й минуте за ПСВ забил Люк де Йонг.
В четвёртом туре «Тоттенхэм» примет ПСВ в Лондоне на «Уэмбли».
Ранее сообщалось, что голевая передача Головина не помогла «Монако» победить «Брюгге» в матче ЛЧ.