Сборная России по гандболу обыграла Италию в матче отбора на ЧЕ-2020

Мужская сборная России по гандболу одержала победу над национальной командой Италии в матче квалификации чемпионата Европы 2020 года.

© Максим Богодвид

РИА Новости

Встреча завершилась со счётом 34:20 в пользу российской команды. Следующим соперником сборной России станет команда Словакии. Матч состоится 27 октября. Ранее сообщалось, что российские гандболистки стали победительницами юниорского чемпионата мира.