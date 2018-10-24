Сборная России по гандболу обыграла Италию в матче отбора на ЧЕ-2020
Мужская сборная России по гандболу одержала победу над национальной командой Италии в матче квалификации чемпионата Европы 2020 года.
- © Максим Богодвид
- РИА Новости
Встреча завершилась со счётом 34:20 в пользу российской команды.
Следующим соперником сборной России станет команда Словакии. Матч состоится 27 октября.
Ранее сообщалось, что российские гандболистки стали победительницами юниорского чемпионата мира.
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