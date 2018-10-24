Девушка пострадавшего в Риме болельщика ЦСКА: итальянцы вообще не хотят помогать нам

Девушка тяжело пострадавшего в римском метро болельщика ЦСКА Дмитрия Тюрина — Анна Филина — рассказала о его состоянии.

«Я прилетела в Рим. Сейчас нахожусь в госпитале, мой молодой человек — в реанимации. Мы сейчас пытаемся понять, что будет дальше. Вроде бы прогнозы хорошие, но, похоже, здесь пытаются отказать нам в помощи. Всё, что сейчас происходит, мы «дёргаем» своими силами. Итальянцы вообще не хотят ни помогать, ни ориентировать нас», — приводит слова девушки RT.

Она также заявила, что постоянно контактирует с российским консульством.

«В консульстве меня информировали, что происходит. Ночью мне написали, когда закончилась операция. Мы писали консулу сообщение, что если нужна платная операция, то мы будем делать её. Дима — единственный человек, у которого стоял вопрос ампутации. Мы уже не думали о том, сколько это будет стоить. Страховка была. Ребята разговаривали по этому поводу, но я не знаю, будут выплаты или нет», — сказала Филина.

В результате крушения эскалатора перед матчем Лиги чемпионов между ЦСКА и «Ромой» десятки россиян получили травмы и были доставлены в больницы.

Ранее сообщалось, что болельщики ЦСКА намерены подать иск после инцидента в метро Рима.