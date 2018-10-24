Рианчо рассказал, когда узнал о своём назначении на должность главного тренера «Спартака»

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Исполняющий обязанности главного тренера «Спартака» Рауль Рианчо рассказал, при каких обстоятельствах узнал о своём назначении на данную должность.
Рианчо рассказал, когда узнал о своём назначении на должность главного тренера «Спартака»
  • Рауль Рианчо / © Александр Ступников
  • РИА Новости

«Было организовано командное собрание, на котором было объявлено, что клуб прощается с Массимо. Руководство поблагодарило его за проделанную работу и объяснило мне, что произошло. В понедельник попросили провести тренировку, а после неё уже объяснили, что хотят видеть меня в роли наставника. Я сказал, что соглашусь только в том случае, если сами футболисты будут за», — рассказал Рианчо в беседе с RT.

Ранее сообщалось, что Глушаков и Ещенко не полетели с командой на матч третьего тура Лиги Европы с шотландским клубом «Рейнджерс».

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