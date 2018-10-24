Глушаков и Ещенко не полетели на матч «Спартак» — «Рейнджерс»

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Футболисты московского «Спартака» Денис Глушаков и Андрей Ещенко не вошли в заявку красно-белых на матч третьего тура группового этапа Лиги Европы с «Рейнджерс».
Глушаков и Ещенко не полетели на матч «Спартак» — «Рейнджерс»
  • РИА Новости

Во вторник «Спартак» из аэропорта Шереметьево отправился в Глазго на очередной матч Лиги Европы.

Исполняющий обязанности главного тренера команды Рауль Рианчо включил в заявку на игру 19 футболистов, среди которых нет Глушакова, Ещенко, а также полузащитников Александра Самедова и Джано Ананидзе.

Встречу с шотландской командой также пропустят травмированный Педро Роша и дисквалифицированный Луис Адриано.

Матч состоится 25 октября в Глазго.

Ранее сообщалось, что Глушаков не пришёл на прощание Карреры с игроками «Спартака».

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