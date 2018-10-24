Глушаков и Ещенко не полетели на матч «Спартак» — «Рейнджерс»
- РИА Новости
Во вторник «Спартак» из аэропорта Шереметьево отправился в Глазго на очередной матч Лиги Европы.
Исполняющий обязанности главного тренера команды Рауль Рианчо включил в заявку на игру 19 футболистов, среди которых нет Глушакова, Ещенко, а также полузащитников Александра Самедова и Джано Ананидзе.
Встречу с шотландской командой также пропустят травмированный Педро Роша и дисквалифицированный Луис Адриано.
Матч состоится 25 октября в Глазго.
Ранее сообщалось, что Глушаков не пришёл на прощание Карреры с игроками «Спартака».
📰 #НаГлазго ✈️— FC Spartak Moscow (@fcsm_official) 24 октября 2018 г.
Исполняющий обязанности главного тренера Рауль Рианчо включил в состав делегации 19 футболистов.⁰
👤 Список игроков 👉🏻 https://t.co/VPkbGdc52o#РейнджерсСпартак#UELpic.twitter.com/McqWPfOy0y