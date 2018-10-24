Бывший тренер «Спартака» Каррера рассказал о конфликте с Глушаковым

Бывший главный тренер московского «Спартака» Массимо Каррера рассказал об отношениях с капитаном команды Денисом Глушаковым.

«Действительно, Глушакова не было на прощальном ужине (в отличие от Ещенко). У меня никогда не было ни с кем проблем. С Глушаковым были всегда такие же отношения, как и с другими. Более того, я способствовал продлению его контракта. Изменение наших отношений — это не моя вина», — сказал итальянец на пресс-конференции.

Он также отметил, что перевод полузащитника в дубль не являлся следствием лайков под постом критикой специалиста.

«Были другие вещи, о которых я узнал, но оставлю это при себе. Для меня это будет уроком на будущее», — отметил экс-наставник.

Он также добавил, что на защитника Андрея Ещенко у него меньше обиды, чем на Глушакова.

«Конечно, лайки были не очень корректны. Они оба ошиблись и поплатились за это», — заключил Каррера.

22 октября стало известно, что Массимо Каррера отправлен в отставку с поста главного тренера «Спартака». Причиной увольнения 54-летнего специалиста стали неудовлетворительные результаты красно-белых как в чемпионате России, так и на международной арене. Каррера возглавлял «Спартак» с 2016 года и привёл команду к первому за 15 лет чемпионству в Российской премьер-лиге.

Ранее Каррера отреагировал на петицию фанатов «Спартака» в свою поддержку.