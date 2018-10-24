Очевидец опроверг обвинения, что болельщики ЦСКА прыгали на эскалаторе в метро Рима

Болельщик московского ЦСКА Дмитрий Павлов заявил, что фанаты армейского клуба невиновны в инциденте, произошедшем в римском метро.

«Прыгать на эскалаторе там невозможно. Там низкие потолки! На самих ступеньках точно никто не прыгал. А итальянские власти, наверное, просто не хотят платить компенсации. У моего знакомого была скальпированная рана голени, ему в скорой всё зашили, и это стоило по больничной выписке €300. Сначала врачи говорили, что тем, кто через скорую попадал в больницу, окажут помощь и без медицинской страховки. Но сейчас вроде как отказываются от своих слов. Мы этот момент уточняем», — заявил Павлов в интервью RT.

При этом он добавил, что российские болельщики рассматривают возможность подачи иска к метрополитену итальянской столицы.

«Мы думаем над коллективным иском. Вчера в больницу приезжала мэр города. У меня сложилось ощущение, что она больше переживала за эскалатор, а не за пострадавших», — заключил Павлов.

Ранее болельщик назвал причину инцидента в римском метро.