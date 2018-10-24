Очевидец рассказал подробности инцидента в римском метро

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Болельщик московского ЦСКА Дмитрий Павлов рассказал подробности инцидента в римском метро, который произошёл перед матчем третьего тура группового этапа Лиги чемпионов с клубом «Рома».
Очевидец рассказал подробности инцидента в римском метро
  • РИА Новости

«Ничего не предвещало беды, как говорится. Ехали так, как в Москве в час пик: на каждой ступеньке по два человека. Вниз двигалось два эскалатора, я был в первой десятке, то есть при мне он ещё работал нормально. В какой-то момент он просто начал ускоряться, часть наших уже стояли внизу. Мы посмеялись, думали, это какая-то шутка или чтобы прошли побыстрее все болельщики. Но потом увидели, что механизм всё набирает и набирает обороты», — заявил Павлов.

По словам болельщика, эскалатор был похож на разогнавшуюся беговую дорожку.

«Люди начали сваливаться внизу, они не успевали выпрыгнуть. Мы стали оттаскивать упавших за руки, за ноги на перрон, чтобы их не завалило», — добавил фанат.

Ранее Ирина Осипова, с детства проживающая в Риме, поделилась мнением относительно аварии в римском метро, в результате которой пострадали десятки российских болельщиков.

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