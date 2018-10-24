Японка со сломанной ногой доползла до финиша марафона

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Сломавшая ногу жительница Японии смогла добраться до финиша марафона.
Японка со сломанной ногой доползла до финиша марафона
  • © Владимир Астапкович
  • РИА Новости

Как отмечает газета The Asahi Shimbun, инцидент произошёл во время марафонской эстафеты в префектуре Фукуока.

Женщина приближалась к финишу, однако за 200 метров до передачи эстафеты следующему участнику почувствовала резкую боль в ноге и упала на четвереньки. Она не стала сходить с дистанции и доползла до финиша.

Однако, как выяснилось позднее, её старания были напрасны, поскольку судьи дисквалифицировали всю команду.

Саму девушку госпитализировали с переломом ноги. Отмечается, что в данный момент её состояние удовлетворительное.

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