Японка со сломанной ногой доползла до финиша марафона

Сломавшая ногу жительница Японии смогла добраться до финиша марафона.

Как отмечает газета The Asahi Shimbun, инцидент произошёл во время марафонской эстафеты в префектуре Фукуока.

Женщина приближалась к финишу, однако за 200 метров до передачи эстафеты следующему участнику почувствовала резкую боль в ноге и упала на четвереньки. Она не стала сходить с дистанции и доползла до финиша.

Однако, как выяснилось позднее, её старания были напрасны, поскольку судьи дисквалифицировали всю команду.

Саму девушку госпитализировали с переломом ноги. Отмечается, что в данный момент её состояние удовлетворительное.