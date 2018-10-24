Шарапова вернулась к тренировкам после полуторамесячной паузы
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В своём Instagram Шарапова сообщила, что с её плечом всё хорошо.
«После шести недель восстановления я рада снова вернуться на корт», — написала теннисистка.
В сентябре победительница пяти турниров Большого шлема заявила, что досрочно завершает сезон из-за болей в плече. Сезон 2019 года Шарапова планирует начать с турнира в китайском Шэньчжене.
Ранее Шарапова рассказала, как проходит её восстановление после травмы.