Овечкин поучаствовал в турнире по дартсу топорами

Хоккеисты клуба НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» необычно провели выходной, приняв участие в турнире по дартсу топорами.

Капитан клуба Александр Овечкин смог поразить центр мишени топором, однако это не позволило ему стать победителем турнира. Первое место завоевал американский нападающий Ти Джей Оши.

В последнем матче НХЛ с командой «Ванкувер Кэнакс» (5:2) российский нападающий оформил дубль.

Ранее Овечкин был признан второй звездой игрового дня в НХЛ.