Овечкин поучаствовал в турнире по дартсу топорами

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Хоккеисты клуба НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» необычно провели выходной, приняв участие в турнире по дартсу топорами.
Овечкин поучаствовал в турнире по дартсу топорами
  • Reuters

Капитан клуба Александр Овечкин смог поразить центр мишени топором, однако это не позволило ему стать победителем турнира. Первое место завоевал американский нападающий Ти Джей Оши.

В последнем матче НХЛ с командой «Ванкувер Кэнакс» (5:2) российский нападающий оформил дубль.

Ранее Овечкин был признан второй звездой игрового дня в НХЛ.

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