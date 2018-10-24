Овечкин поучаствовал в турнире по дартсу топорами
- Reuters
Капитан клуба Александр Овечкин смог поразить центр мишени топором, однако это не позволило ему стать победителем турнира. Первое место завоевал американский нападающий Ти Джей Оши.
В последнем матче НХЛ с командой «Ванкувер Кэнакс» (5:2) российский нападающий оформил дубль.
Ранее Овечкин был признан второй звездой игрового дня в НХЛ.
🎯 @Ovi8— Washington Capitals (@Capitals) 23 октября 2018 г.
You've seen the boys throw darts, but what about the axe!?
(📹: https://t.co/V9EN9ZScg1) pic.twitter.com/o628w1LHBc