Посольство открыло горячую линию в связи с инцидентом в метро Рима перед матчем ЛЧ

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Посольство России в Италии открыло горячую линию для получения информации в связи с обрушением эскалатора на станции римского метро.

Как сообщает пресс-служба дипмиссии, всю информацию можно будет получить по телефону: +393802652769.

Отмечается, что по информации, имеющейся в распоряжении посольства, ранения получили порядка 30 фанатом ЦСКА.

Обрушение эскалатора произошло на станции Repubblica, расположенной на той же ветке метро, что и Олимпийский стадион, где пройдёт матч «Рома» — ЦСКА.

Ранее сообщалось, что РФС готов оказать помощь болельщикам ЦСКА, пострадавшим в метро Рима.

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