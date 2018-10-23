Посольство открыло горячую линию в связи с инцидентом в метро Рима перед матчем ЛЧ

Посольство России в Италии открыло горячую линию для получения информации в связи с обрушением эскалатора на станции римского метро.

Как сообщает пресс-служба дипмиссии, всю информацию можно будет получить по телефону: +393802652769.

Отмечается, что по информации, имеющейся в распоряжении посольства, ранения получили порядка 30 фанатом ЦСКА.

Раненые доставляются в госпиталь «Умберто I» и ортопедический центр «Остиенсе». Открыта горячая линия Посольства +393802652769. — RussianEmbassy Italy (@rusembitaly) 23 октября 2018 г.

Обрушение эскалатора произошло на станции Repubblica, расположенной на той же ветке метро, что и Олимпийский стадион, где пройдёт матч «Рома» — ЦСКА.

Ранее сообщалось, что РФС готов оказать помощь болельщикам ЦСКА, пострадавшим в метро Рима.