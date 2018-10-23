Радулов может пропустить второй матч НХЛ подряд из-за травмы

Короткая ссылка
Российский нападающий «Даллас Старз» Александр Радулов из-за травмы может пропустить матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с «Лос-Анджелес Кингз».
Радулов может пропустить второй матч НХЛ подряд из-за травмы
  • ©David Berding/Icon Sportswire
  • globallookpress.com

Как сообщает пресс-служба клуба, россиянин всё ещё испытывает проблемы со здоровьем в связи с травмой нижней части спины, и его участие в предстоящем матче с «Лос-Анджелесом» находится под вопросом.

До этого Радулов пропустил матч с «Миннесота Уайлд», завершившийся поражением «Далласа» со счётом 3:1.

Ранее стало известно, что Александр Овечкин признан второй звездой игрового дня в НХЛ.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить