Радулов может пропустить второй матч НХЛ подряд из-за травмы

Российский нападающий «Даллас Старз» Александр Радулов из-за травмы может пропустить матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с «Лос-Анджелес Кингз».

Как сообщает пресс-служба клуба, россиянин всё ещё испытывает проблемы со здоровьем в связи с травмой нижней части спины, и его участие в предстоящем матче с «Лос-Анджелесом» находится под вопросом.

До этого Радулов пропустил матч с «Миннесота Уайлд», завершившийся поражением «Далласа» со счётом 3:1.

Ранее стало известно, что Александр Овечкин признан второй звездой игрового дня в НХЛ.