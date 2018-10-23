Радулов может пропустить второй матч НХЛ подряд из-за травмы
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Как сообщает пресс-служба клуба, россиянин всё ещё испытывает проблемы со здоровьем в связи с травмой нижней части спины, и его участие в предстоящем матче с «Лос-Анджелесом» находится под вопросом.
До этого Радулов пропустил матч с «Миннесота Уайлд», завершившийся поражением «Далласа» со счётом 3:1.
Ранее стало известно, что Александр Овечкин признан второй звездой игрового дня в НХЛ.