Медведев обыграл Мартерера на турнире ATP в Базеле

Россиянин Даниил Медведев одержал победу над немцем Максимильяном Мартерером в матче первого круга турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в швейцарском Базеле.

Встреча продолжалась 1 час 25 минут и завершилась со счётом 6:3, 7:5 в пользу 22-летнего россиянина.

Во втором круге Медведев сыграет с японцем Таро Дэниэлом.

Ранее сообщалось, что Андрей Рублёв вышел во второй круг турнира ATP в Вене.