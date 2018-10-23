Медведев обыграл Мартерера на турнире ATP в Базеле
Россиянин Даниил Медведев одержал победу над немцем Максимильяном Мартерером в матче первого круга турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в швейцарском Базеле.
- Reuters
Встреча продолжалась 1 час 25 минут и завершилась со счётом 6:3, 7:5 в пользу 22-летнего россиянина.
Во втором круге Медведев сыграет с японцем Таро Дэниэлом.
Ранее сообщалось, что Андрей Рублёв вышел во второй круг турнира ATP в Вене.
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