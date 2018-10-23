«Спартак» расстался с ещё одним тренером

Московский футбольный клуб «Спартак» объявил о расторжении контракта с тренером по реабилитации Диего Мантовани.

«Мантовани работал в красно-белом клубе с января 2011 года. Благодарим Диего и желаем ему успехов в дальнейшей карьере!» — пишет официальный Twitter столичной команды.

22 октября стало известно, что Массимо Каррера отправлен в отставку с поста главного тренера «Спартака». Причиной увольнения 54-летнего специалиста стали неудовлетворительные результаты красно-белых как в чемпионате России, так и на международной арене. Каррера возглавлял «Спартак» с 2016 года и привёл команду к первому за 15 лет чемпионству в РПЛ.

Ранее пресс-служба тульского «Арсенала» отказалась комментировать возможный уход Кононова.