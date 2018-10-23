Бывший тренер «Арсенала» Венгер ответил на вопрос о возможной работе в «Спартаке»

Бывший главный тренер лондонского «Арсенала» Арсен Венгер ответил на вопрос о возможной работе в московском «Спартаке».

«Веду ли я переговоры со «Спартаком»? Нет, я не веду», — приводит слова Венгера «Спорт-Экспресс».

Французский специалист возглавлял «Арсенал» с 1996 по 2018 год, после ухода из лондонской команды он пока не нашёл новую работу.

Место главного тренера «Спартака» стало вакантным 22 октября, когда за неудовлетворительные результаты был уволен итальянский специалист Массимо Каррера.

Ранее сообщалось, что Венгер может возглавить «Баварию».